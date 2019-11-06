И. о. главы администрации губернатора вошел в президиум реготделения «Единой России»

Региональное отделение «Единой России» Пермского края провело ротацию президиума регионального политического совета. Обновление состава происходит, согласно уставу партии, один раз в год.

Как сообщается на сайте регионального отделения, из состава президиума были выведены депутат заксобрания Пермского края Сергей Ветошкин и экс-гендиректор НПО «Искра» Владимир Шатров. Их место заняли министр территориального развития Пермского края Александр Борисов и и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.

Всего в состав президиума регионального политсовета «Единой России» Пермского края входит двадцать человек.