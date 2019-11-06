Октябрь 2019 года побил 40-летний рекорд средней температуры на Земле

Минувший октябрь побил температурные рекорды за все время метеорологических исследований, то есть по меньшей мере за последние 40 лет. По данным Службы по контролю за изменением климата (C3S), действующей в рамках европейской программы наблюдения Земли «Коперник», средняя температура по миру в октябре 2019 года была на 0,69° выше, чем средний показатель этого месяца за 1981–2010 годы.

Средняя температура прошлого месяца на 0,01° превысила рекорд октября 2015 года. При этом, как отмечают в C3S, минувший октябрь лишь продолжает тенденцию 2019 года: сентябрь также был самым жарким сентябрем за всю историю исследований, то же было с июнем, а июль стал вообще самым жарким месяцем за время исследований. Заметнее всего аномально высокие для октября температуры были в большей части стран Европы, на большей части Арктики и на востоке США и Канады. Кроме того, ощутили на себе рекордно теплый октябрь жители Ближнего Востока, Африки, юга Бразилии, Австралии и России.

Алена Миклашевская