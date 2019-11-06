Власти Тюменской области не нашли желающих строить «Восточную магистраль» за 7,7 млрд рублей

Конкурс по выбору подрядчика на строительство автомобильной дороги «Восточная магистраль», путепровода и транспортной развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги Тюмень – Сургут – Новый Уренгой не состоялся. Как следует из документов на электронной площадке «РТС-Тендер», на участие в торгах не поступило ни одной заявки.

Конкурс управление госзакупок Тюменской области объявило 17 октября этого года. Начальная (максимальная) цена контракта составила 7,77 млрд руб. Деньги предполагалось выделить из бюджета региона. Заявки на конкурс принимали до 6 ноября. В этот же день состоялось подведение итогов. По условиям конкурса, победитель должен был приступить к строительству с момента подписания контракта, а завершить все работы предполагалось до 30 сентября 2022 года.