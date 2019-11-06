Нижегородца осудят за незаконную банковскую деятельность

Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего нижегородца Сергея Романова, который обвиняется в незаконной банковской деятельности – обналичивании денежных средств. Полученный обвиняемым доход при этом превысил 33 млн руб.

По версии следствия, подсудимый в 2016-2018 годах оказывал гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств без соответствующей лицензии. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации»), санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Анастасия Еремина