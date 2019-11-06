«Транснефть»: реорганизация томского актива не скажется на налоговых платежах в бюджет региона

Компания «Транснефть» сообщила, что сокращения налоговых поступлений в бюджет Томской области после присоединения АО «Транснефть — Центральная Сибирь» (Томская область) к АО «Транснефть — Западная Сибирь» (Омская область) не последует.

«Место уплаты налоговых платежей перекачивающих предприятий "Транснефти" связано с местонахождением имущества и рабочих мест. Основной объем налоговых поступлений — налог на прибыль — консолидируется в головной компании, а затем распределяется по регионам страны исходя из стоимости основных фондов и рабочих мест на их территории,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.— Учитывая, что фактическое расположение трубопроводов, нефтеперекачивающих станций, производственных зданий и сооружений, а также рабочих мест производственного персонала АО "Транснефть — Центральная Сибирь" после присоединения к АО "Транснефть — Западная Сибирь" не изменится, то и сокращения поступлений сумм этого налога в бюджет Томской области не уменьшится».

В «Транснефти» отметили, что на будущий год запланирован рост этого платежа в бюджет Томской области на 100 млн руб. за счет увеличения поступлений от грузооборота. «Несколько уменьшаться налоговые платежи в областной бюджет на доходы физических лиц за счет сокращения управленческого персонала на полторы сотни человек. Это около 5 млн руб.»,— уточнили в «Транснефти». По данным компании, общий объем уплаченных в бюджет Томской области налогов от предприятий системы «Транснефть» в 2018 году превысил 1,7 млрд. руб.

Напомним, на прошлой неделе вице-губернатор Томской области, начальник департамента финансов Александр Феденев на сессии областной думы заявил, что в результате реорганизации АО «Транснефть — Центральная Сибирь» регион недополучит до 400-500 млн рублей доходов «в первом приближении».

По данным администрации Томской области, АО «Транснефть — Центральная Сибирь» входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. По объему налоговых платежей в областной бюджет (налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество организаций) в 2018 году компания заняла четвертое место.

О ситуации — в материале “Ъ-Сибирь” «Транснефть» перестает быть томской»

Оксана Павлова