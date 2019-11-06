Бывший воронежский чиновник Владимир Логинов покидает Минприроды РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова «по его просьбе», следует из распоряжения правительства РФ. В этой должности он курировал ход мусорной реформы в стране. Напомним, господин Логинов был назначен замминистра в декабре прошлого года. До этого он в течение девяти лет работал директором воронежского областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР). В Воронеж Владимир Логинов приехал в 2009 году вместе с Алексеем Гордеевым, назначенным губернатором и ставшим в мае 2018 года вице-премьером правительства РФ, курирующем сельское хозяйство и экологию. В регионе господин Логинов в первую очередь стал известен благодаря реформе рынков ритуальных услуг, ЖКХ и отходов, к которым непосредственное отношение имеет местный бизнесмен Вадим Ишутин.

Подробнее о карьере Владимира Логинова читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Минприроды рассматривает кадры из Воронежа».

Александр Прытков