В Нижнем Тагиле должник облил бензином пристава, который пришел выселять его из квартиры

Житель Нижнего Тагила, накопивший вместе с супругой долги на 25 млн руб., облил бензином пристава, пришедшего его выселять. «Сейчас пострадавший вне опасности. После этого должник пригрозил покончить с собой. Теперь ему грозит уголовная ответственность», пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на источника.

По данным управления ФССП по Свердловской области, в отношении должника действует ряд исполнительных производств, задолженность по ним составляет порядка 7 млн руб., у его гражданской жены долги по кредитам составляют 18 млн руб. Исполнительные производства, по которому приставы пришли выселять должника и еще двух человек из квартиры, были возбуждены в 2017 году. Они пытались его обжаловать.

«На данный момент приостановлены действия до принятия решения правоохранительными органами по привлечению должника к уголовной ответственности по ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)», — отмечают в ведомстве.