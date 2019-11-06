Железнодорожные перевозки будущего обсудили на форуме в Сочи

С 28 по 30 октября в Сочи состоялся форум «PRO//Движение.1520» — ежегодное стратегическое мероприятие холдинга РЖД. В диалоге с представителями власти и ключевыми клиентами руководство компании обозначило векторы развития на ближайшие годы. Благодаря цифровизации и инвестициям в инфраструктуру перевозчик намерен сделать тарифы для грузоотправителей более гибкими и заметно диверсифицировать номенклатуру грузов. В планах до 2025 года — завершение масштабного проекта по расширению подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. Ключевые цели в сфере пассажирских перевозок — повышение скорости движения составов и обновление парка вагонов.



Оптимально для грузов

Несмотря на конкуренцию со стороны компаний, перевозящих грузы другими видами транспорта, «Российские железные дороги» ежегодно наращивают объемы грузоперевозок. Спрос на доставку по железной дороге обеспечивают, с одной стороны, доступность и высокий уровень безопасности, с другой — непрерывная модернизация инфраструктуры и цифровизация отрасли. В работе с рядом грузоотправителей компания полностью перешла на электронный документооборот, исключив ошибки при оформлении перевозочных документов и значительно ускорив процедуры. С повышением прозрачности при проведении взаимных расчетов неизбежно повышается доверие клиента к перевозчику.

Генеральный директор — председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров сообщил на пленарной сессии форума «PRO//Движение.1520», что стратегической программой до 2025 года предусмотрен рост грузооборота холдинга втрое. Самым быстрорастущим сегментом в сфере b2b, по его данным, являются контейнерные перевозки. «Рост составляет 13–14% ежегодно, и направление остается перспективным. Если по итогам 2018 года мы перевезли 533 тыс. транзитных контейнеров, то целевой показатель на 2025 год — 1,7 млн контейнеров»,— уточнил топ-менеджер холдинга.

Что касается доли в общем объеме перевозимых грузов, безоговорочным лидером пока остается уголь. Однако даже по оптимистичному прогнозу объемы его поставок в ближайшие годы останутся неизменными. «Парижское соглашение накладывает ограничения на потребителей,— отметил Василий Шипилов, заместитель директора департамента Минэкономразвития России.— С другой стороны, идет активное развитие альтернативных источников энергии. Также происходит пересмотр логистических схем: 300 млн тонн груза может выбыть в связи с полным уходом нефтепродуктов в трубу».

Говоря о том, какие грузы могут претендовать на долю угля, топ-менеджмент РЖД, представители власти и грузоотправители сошлись во мнении, что одним из самых перспективных вариантов являются зерновые.

«Продукция АПК занимает не более 3% в общем объеме перевозок по железной дороге,— отметила замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Ольга Полозюкова.— Говорить о том, что сельскохозяйственные грузы будут замещать уголь абсолютно, пока нельзя. Но в последние годы именно к грузам АПК есть пристальное внимание. Так, в 2017 году был рекордный урожай зерновых — приходилось с колес, на ходу принимать решения по вывозу. В том случае нам очень помогли РЖД, буквально в ручном режиме управлявшие процессами».

Зерно — в экспресс

Наращивание перевозок зерна по железной дороге и организация поставок с минимальной нагрузкой на товаропроизводителей и экспортеров стали одной из приоритетных задач, поставленных руководством РЖД в нынешнем сельхозгоду.

Начальник Северо-Кавказского территориального Центра фирменного транспортного обслуживания Алла Сканцева сообщила СМИ в ходе форума, что за последнее время для этой группы клиентов предлагался ряд апробированных продуктов. Один из них — «грузовой экспресс». «Отправитель зерна фактически может купить билет в грузовой поезд. Его груз доставляется четко по графику — с четко фиксированным временем отправления и прибытия, в установленные, удобные грузоотправителю, сроки»,— рассказала госпожа Сканцева. Этот подход, по ее словам, существенно экономит время вагона в пути, что, в свою очередь, снижает стоимость услуг по доставке.

В этом году компания также предложила клиентам использовать возможности дирекции терминально-складского комплекса. При помощи мобильных перегрузочных устройств становится возможной погрузка в любой удобной для клиента точке. «У него больше нет необходимости заезжать на линейный элеватор, что также приводило к увеличению конечной стоимости доставки,— отметила Алла Сканцева.— За счет этого клиент экономит, что очень важно».

Развитие цифровой инфраструктуры ОАО РЖД позволило перейти на новый качественный уровень взаимоотношений с грузовладельцами. «Нами существенно расширены возможности электронного документооборота. Теперь у клиента, помимо оформления перевозки и получения финансовых документов, появилась возможность оформить в электронном виде ряд первичных документов, фиксирующих передачу вагонов на места погрузки/выгрузки, завершение грузовой операции. Кроме того, клиент получил новый инструмент планирования — суточный клиентский план погрузки, который позволяет нашим партнерам планировать отгрузку продукции на суточный горизонт и далее с учетом сложившейся оперативной обстановки и объективно оценивать качество его исполнения»,— подчеркнула Алла Сканцева.

Эксплуатационная обстановка на СКЖД в текущем году гораздо более благоприятная, чем в прошлом. По данным Северо-Кавказского центра фирменного транспортного обслуживания, оборачиваемость вагонов снизилась без малого на двое суток.

«Перспективы перевозок зерна по железной дороге хорошие,— сделала прогноз госпожа Сканцева.— В том числе и благодаря использованию вышеперечисленных сервисов».

К портам на Юге подход особый

Главный вектор развития грузовых перевозок РЖД на Юге — расширение подходов к портам Азово-Черноморского бассейна: Новороссийска, Туапсе, Тамани.

В общей сложности в рамках реализации комплексной программы РЖД развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна уже построено и введено в эксплуатацию 532 км вторых электрифицированных путей на 23 перегонах и построена одна из крупнейших станций юга России — «Разъезд 9-й км».

Одним из важных этапов работы по увеличению пропускных способностей дороги по направлению стало строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла. Он представляет собой около 150 км развернутой длины путей, 20 железнодорожных мостов и путепроводов, девять автодорожных мостов, 185 км контактной сети. Стоимость проекта — 36,5 млрд руб.

Знаковым для РЖД событием стало следование первого грузового состава на электрической тяге по новому участку «Вышестеблиевская» – «Тамань-Пассажирская» 1 октября. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Создание сухогрузного района морского порта “Тамань”», направленного на развитие транспортно-логистических мощностей портов Азово-Черноморского бассейна. За последние годы был, в частности, построен 40-километровый участок двухпутной железной дороги с устройствами электрической централизации, автоблокировки и связи.

В целом проекты по расширению подходов к портам Азово-Черноморского бассейна призваны реализовывать экспортный потенциал страны и выполнить одну из целей, обозначенных в майских указах президента — обеспечить перевозки грузов железнодорожным транспортом к портам Азово-Черноморского бассейна в объеме 125 млн тонн.

Быстрее и комфортнее

В сфере пассажирских перевозок приоритетные задачи РЖД — повышение скорости движения составов и обновление парка вагонов. Петр Иванов, генеральный директор АО ФПК, заявил во время форума в Сочи, что к 2025 году компания планирует ускорить движение поездов на южном направлении до полутора раз. «Сегодня наш самый быстрый поезд “Москва – Адлер” преодолевает расстояние за 23 часа 47 минут. Задача — снизить время до 16 часов»,— уточнил он, добавив, что ускорение планируется также на маршруте «Санкт-Петербург – Адлер».

Развитие пассажирских перевозок РЖД на юге России также связано с электрификацией новых участков.

В рамках инвестпрограммы ФПК одно из главных направлений — обновление парка вагонов. Планом закупки до 2025 года предусмотрено приобретение 3731 вагона, 1 тыс. из них будут двухэтажными. Петр Иванов подчеркнул, что такие вагоны позволяют предлагать пассажирам билеты по более выгодным тарифам. Вместе с тем он отметил, что пока не на всем протяжении железной дороги контактная сеть позволяет их использовать. «Высота подъема контактной сети на некоторых участках служит ограничением,— объяснил он. Программа внедрения двухэтажных вагонов синхронизирована с программой обновления инфраструктуры».

Участники форума «PRO//Движение.1520» смогли оценить купейные и плацкартные вагоны нового типа — в двухвагонной сцепке. Попасть в них можно через один из двух тамбуров. Переход между вагонами герметичен — находиться в нем комфортно в любое время года. В одном из двух вагонов выделены зоны под размещение вендинговых аппаратов, холодильника и микроволновки. В купе для каждого пассажира установлены персональные сейфы. Помимо этого, все новые вагоны производства «Трансмашхолдинга» оборудованы душевыми.

Вскоре такие вагоны начнут курсировать на маршруте «Москва – Белгород», а к 2025 году ими предполагается обновить 35% всего вагонного парка. Прежде всего замена подвижного состава произойдет на самых загруженных направлениях.

Еще одна новация РЖД — классификация, которая начнет действовать уже в 2020 году: на смену понятиям «купе» и «плацкарт» придут четыре новых наименования, указывающие на уровень комфорта и сервиса пассажиров. Сидячие места и плацкарт назовут «бюджетом» или «экономом», а купе и люкс — «комфортом» и «бизнесом». Представители холдинга признают: некоторое время слова «купе» и «плацкарт» еще будут в ходу, поскольку они фигурируют в большом количестве нормативных документов, однако уже в обозримом будущем наименование «плацкарт» станет историей.