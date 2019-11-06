Вышел на свободу осужденный за коррупцию бывший вице-мэр Бердска

Бывший вице-мэр Бердска в Новосибирской области Владимир Мухамедов, осужденный на девять лет тюрьмы за коррупцию, вышел на свободу условно-досрочно, сообщила Тайга.инфо со ссылкой на несколько источников. До конца срока Владимиру Мухамедову оставалось три года.

Владимир Мухамедов обвинялся в посредничестве во взяточничестве (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, он вел переговоры о взятках для мэра Бердска Ильи Потапова. Согласно фабуле дела, градоначальник требовал от предпринимателя и депутата регионального парламента Александра Илющенко 5 млн руб. за выделение земельного участка. Потапова и Мухомедова арестовали.

Мэра-коммуниста Илью Потапова приговорили к десяти годам колонии строгого режима. На год меньше получил его бывший заместитель и соратник по партии Владимир Мухамедов. Суммарный штраф, наложенный на чиновников-коммунистов, составил 1 млрд руб. Защита бывших чиновников обжаловала приговор, но Новосибирский областной суд оставил его без изменения.

О деле Ильи Потапова читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Прокуратура снимает мэра Бердска»

Илья Николаев