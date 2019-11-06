На поддержку НКО в Татарстане в 2019 году направили 35 млн рублей

В Татарстане 131 социально значимых проект НКО из 36 районов получит субсидии из республиканского бюджета. Всего на эти цели в республике в 2019 году выделили 35 млн руб., сообщает пресс-служба министерства экономики региона

Средняя сумма субсидии на реализацию одного проекта составляет 267 тыс. руб. При этом максимальный размер субсидии составляет 326 тыс. руб.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане субсидии получили 113 социально ориентированных некоммерческих организаций. Тогда на эти цели выделили также 35 млн руб.

"Ъ-Казань"