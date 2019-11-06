В Ростовской области обманутые дольщики еще двух объектов получили субсидии

Дольщики многоквартирного дома в Ростове по улице 2-й Володарской, 172/88 создали жилищно-строительный кооператив «Европейский 22» и получили более 183,7 млн руб. субсидий, сообщает управление информационной политики Ростовской области. Кроме того,субсидию в размере 44,7 млн руб. направили на завершение строительства многоквартирного дома в городе Шахты — по ул. Достоевского, 74.

«Деньги из регионального бюджета дольщикам выделяют на возмещение затрат по обследованию технического состояния проблемных домов, разработку отдельных разделов проектной документации, проверку определения сметной стоимости строительства, а также 50% от стоимости строительно-монтажных работ, технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, авторского надзора и строительного контроля», — говорится в сообщении.

Субсидии предоставляются на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов со степенью готовности более 65%.

Дарья Голякова