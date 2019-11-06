Здание Екатеринбургского театра кукол ждет масштабная реконструкция

Екатеринбургский театр кукол в следующем году переедет в здание кинотеатра «Колизей». Это связано с реконструкцией здания на Мамина-Сибиряка, 143, которая продлится до 2021 года. Об этом сообщила заведующая литературно-драматургической частью театра Мария Зырянова, слова которой приводит ТАСС.

В ходе реконструкции у здания театра отремонтируют фасад, обновят кресла в залах, оборудуют помещения необходимыми конструкциями для маломобильных групп населения. Подготовительные работы начнутся уже в конце этого года, хотя до января 2020 года в театре будут давать спектакли.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в этом году на ремонт Екатеринбургского театра кукол выделят около 40 млн руб. Большая часть средств поступит из федеральной казны — 30,5 млн руб. Деньги перечислят в рамках нацпроекта «Культура».