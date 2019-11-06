Глава Башкирии обещал в 2020 году повысить зарплаты бюджетникам и решить проблемы в сфере ЖКХ

Глава Башкирии Радий Хабиров в 2020 году пообещал направить на зарплату бюджетников на 1,6 млрд руб. больше, чем в этом году. Об этом он написал в Facebook. Всего, по словам господина Хабирова, за три года «рост их зарплат составит 9,7 млрд рублей» и эта прибавка «будет заметна каждому».

Также он отметил, что «заметно больше» — на 3,2 млрд руб. — в следующем году будет выделено на соцобеспечение граждан. А на ремонт дворов, подъездов, лифтов, водоканалов и освещение населенных пунктов предусмотрены «беспрецедентные объемы» — 14,1 млрд руб., которые «снимут эти проблемы с повестки дня практически полностью», пообещал глава региона.

Объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования в 2020, по словам Радия Хабирова, составит порядка 91 млрд руб.

Майя Иванова