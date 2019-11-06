Тренерский штаб «Трактора» пополнил финский наставник вратарей

Тренером вратарей «Трактора» стал финский специалист Ари Мойсанен, сообщает пресс-служба челябинского хоккейного клуба. Он является бывшим голкипером финских клубов, также выступал за молодежную сборную своей родины. Тренерскую карьеру начал в 1995 году, в качестве наставника вратарей поработал в финском «Лукко», «Ак Барсе», «Йокерите» и сборной Финляндии. При его тренерском участии национальная команда Финляндии завоевывала бронзу Олимпиады 2014 года, серебро чемпионатов мира в 2014 и 2015 годах, кубок Гагарина 2018 года.

Ранее стало известно об отставке главного тренера «Трактора» Петериса Скудры и назначении на этот пост Владимира Юрзинова-младшего. Кроме того, в тренерский штаб вошел Максим Смельницкий. Главным тренером «Челмета» назначили Алексея Тертышного.