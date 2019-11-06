На сотрудника нижегородского Сбербанка завели дело о разглашении банковской тайны

Нижегородское следственное управление возбудило уголовное дело в отношении главного специалиста отдела контроля качества регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса Сбербанка. По версии следствия, в октябре 2019 года сотрудник банка неправомерно получил информацию о счетах одного из клиентов, которая составляла коммерческую тайну, и безвозмездно передал ее стороннему лицу.

Мера пресечения еще не избиралась. Дело расследуется по ч. 2 ст. 183 УК РФ («Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе»).

Анастасия Еремина