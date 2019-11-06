На сотрудника нижегородского Сбербанка завели дело о разглашении банковской тайны

06 ноября, среда
Нижегородское следственное управление возбудило уголовное дело в отношении главного специалиста отдела контроля качества регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса Сбербанка. По версии следствия, в октябре 2019 года сотрудник банка неправомерно получил информацию о счетах одного из клиентов, которая составляла коммерческую тайну, и безвозмездно передал ее стороннему лицу.
Мера пресечения еще не избиралась. Дело расследуется по ч. 2 ст. 183 УК РФ («Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе»).