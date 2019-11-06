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Маргарита Павлова будет отвечать в Совфеде за взаимодействие с детским омбудсменом

Кандидатура сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой одобрена на пост представителя Совета федерации по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующее решение принято на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности, сообщает «Парламентская газета».

Кандидатуру Маргариты Павловой должна одобрить председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

Ранее пост представителя по взаимодействию с детским омбудсменом при президенте РФ занимала Елена Попова, полномочия которой закончились в сентябре 2019 года. Маргарита Павлова будет заниматься вопросами семейной политики, в том числе касающимися семейного и «детского» законодательства.

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