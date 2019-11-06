В аэропорту «Платов» несколько рейсов задерживаются из-за тумана

Из-за сильного тумана в Ростовском аэропорту «Платов» задержали несколько рейсов, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе аэропорта.

«Задержано несколько рейсов авиакомпании “Азимут” в Нижнекамск, Нижний Новгород, Ереван. Также задерживаются рейсы «Аэрофлота» и «Победы», которые еще не прилетели из Москвы»,— рассказали в пресс-службе.

Количество не отправившихся и не приземлившихся вовремя авиарейсов будет расти, так как погодные условия пока не улучшились, и большинство задержавшихся рейсов являются оборотными: из задержка на вылет повлечет опоздание при возвращении в Ростов.

Дарья Голякова