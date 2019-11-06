Порыв водопровода произошел на перекрестке улиц Бородина и Свободы в Ижевске

В Ижевске произошел порыв чугунного водопровода диаметром 300 мм на перекрестке улиц Бородина и Свободы. В связи с этим на участке от обозначенного перекрестка до ул. Красногеройская перекрыли движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в 7:25 была прекращена подача холодной воды потребителям, которых переключают на другую ветку сетей водоснабжения. На месте порыва ведутся аварийно-восстановительные работы, которые планируют завершить до 17:00.