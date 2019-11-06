Сборную Татарстана Worldskills обучат английскому языку за 5,3 млн рублей

Обучение членов сборной Татарстана по стандартам Worldskills английскому языку обойдется в 5,3 млн руб. Тендер появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает региональное министерство образования и науки.

Согласно документу, услуги по обучению команды английскому языку должны быть оказаны с 10 декабря 2019 года по 30 декабря 2020 года. Сам образовательный процесс будет проходить в дистанционном и индивидуальном формате. Сборную Татарстана должны будут обучать высококвалифицированные преподаватели, у которых есть высшее лингвистическое (филологическое) филологическое образование и опыт работы в сфере преподавания английского для корпоративных заказчиков не менее двух лет. Также они должны иметь сертификаты TEFL или TESOL, подтверждающие их квалификацию преподавателя и резюме. По итогам обучения члены сборной Татарстана должны повысить уровень владения английским языком, подтвержденный успешным прохождением итогового тестирования с результатом не менее 80%. Каждый ученик получит сертификат либо другой документ об окончании курсов.

Деньги на обучение сборной Татарстана английскому языку выделят из республиканского бюджета.

"Ъ-Казань"