ФАС России отменила итоги аукциона на строительство новой поликлиники в Уфе

Федеральная антимонопольная служба России отменила итоговый протокол аукциона на строительство нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы имени Куватова, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Как сообщал “Ъ-Уфа”, контракт стоимостью 1,038 млрд руб. планировалось заключить с единственным участником закупки — ООО «Дортрансстрой», предложившим исполнить его дешевле начальной цены (1,044 млрд руб.) на 0,01%. Итоги были подведены 24 октября. Однако ФАС России приостановила этот аукцион из-за жалобы барнаульского ООО «КС-строй».

Жалоба признана обоснованной в части размещения проектной документации не в полном объеме. Так, в ней отсутствуют разделы «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» и «Система вентиляции», из-за чего потенциальным участникам закупки невозможно «определить объем выполняемых работ в рамках исполнения контракта», указано в решении.

Комиссия не поддержала довод заявителя о том, что в аукционной документации не установлены положения в соответствии с постановлением правительства России №1466, в котором говорится, в частности, что в случае замены субподрядчика заказчик в течение пяти дней со дня договора с новым субподрядчиком должен представить ему копии документов о приемке поставленного товара и копии платежных поручений. Комиссия ФАС установила, что в аукционной документации есть эти положения. При этом заявитель на заседание комиссии не явился и не предоставил доказательств, подтверждающих обоснованность своего довода, говорится в решении антимонопольного ведомства.

Заказчику предписано привести аукционную документацию в соответствие с требованиями закона о контрактной системе в сфере закупок и назначить новую дату проведения торгов.

Майя Иванова