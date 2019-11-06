Сергей Аксенов уволит трех вице-премьеров

Глава Крыма анонсировал серьезные кадровые изменения в правительстве. В Facebook господин Аксенов сообщил, что утром провел рабочую встречу со своими заместителями Дмитрием Полонским, Аллой Пашкуновой и Ларисой Опанасюк и поблагодарил их за плодотворную совместную работу. Все трое работали в правительстве больше пяти лет.

По словам главы региона, господину Полонскому, курировавшему в правительстве внутреннюю и информационную политику, поступило предложение возглавить «инвестиционную компанию». Сергей Аксенов назвал это повышением. «Напомню, что Дмитрий Анатольевич является моим соратником еще со времени работы в партии "Русское единство". Я предложил ему остаться в моей команде в должности советника главы республики по внутренней и информационной политике»,— написал Сергей Аксенов.

Алла Пашкунова в правительстве Крыма отвечала за социальную сферу, Лариса Опанасюк — за работу аппарата совета министров и взаимодействие органов власти, курировала культуру, туристическую отрасль и юридическую сферу.

Вадим Никифоров, Симферополь