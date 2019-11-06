На Кубани будут судить тренера за смерть воспитанника в Черном море

В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 37-летнего тренера Центра спортивной подготовки «Крымский» Крымского района Краснодарского края. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности 17-летнему подростку, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до трех лет лишения свободы.

Как сообщили в СУ СКР по краю, обвиняемый мужчина был старшим в группе несовершеннолетних спортсменов секции пулевой стрельбы. 18 июня этого года подростки с тренером отдыхали в станице Благовещенской. Мужчина разрешил несовершеннолетним купаться в Черном море не необорудованном для отдыха пляже. 17-летний спортсмен утонул, его тело было обнаружено в воде без признаков жизни.

Василий Хитрых