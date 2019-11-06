Возле стадиона «Трудовые резервы» построят высотный дом

Компания СЗ «Альфа-Инвест» получила разрешение на реконструкцию недостроенного здания на ул. Уинской, 2б, возле стадиона «Трудовые резервы». Девелопер намерен возвести на месте долгостроя 16-этажный жилой дом на 110 квартир с коммерческими помещениями и подземной автостоянкой. Как стало известно “Ъ-Прикамье” с сайта администрации Перми, разрешение было выдано 28 октября.

Городские власти выдали девелоперу разрешение на строительство в рамках исполнения решения краевого УФАС от 12 сентября и представления городской прокуратуры от 30 сентября.

Напомним, ООО «СЗ „Альфа-Инвест“» является собственником земельного участка по ул. Уинской, 2б, площадью 2,76 тыс. кв. м. Компания планирует реконструировать находящееся на участке недостроенное двухэтажное здание, возведя на его месте высотку. Однако департамент градостроительства и архитектуры (ДГА) отказался выдавать СЗ «Альфа-Инвест» разрешение на строительство из-за превышения предельной высоты зданий на этом участке.

В конце августа «Альфа-Инвест» обратилось с иском в краевой арбитраж, намереваясь оспорить отказ властей. Застройщик направлял также жалобу в УФАС, которое признало отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство незаконным и предписало рассмотреть заявление заново. При этом недавно городская комиссия по землепользованию одобрила запрет жилой застройки на ул. Уинской, 2б, на этом участке предложили установить зону оптовой торговли и открытых рынков.