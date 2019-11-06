Начальника отдела ПАО «Донавтовокзал» задержали при получении взятки

В Ростове в пятницу, 1 ноября, при получении взятки задержали начальника отдела ПАО «Донавтовокзал» Игоря Рудзинского. Об этом сообщил источник в правоохранительный органах.

По версии следствия, задержанный вымогал с одного из перевозчиков 150 тыс. руб. за личное покровительство и решение проблем с надзорными органами. Предполагается, что этот эпизод получения взятки может быть не единственным. Сейчас господин Рудзинский находится под подпиской о невыезде.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Донавтовокзал» учреждено в Ростове в 1993 году с основным видом деятельности «Деятельность автовокзалов и автостанций» и принадлежит ООО «ИПТС». В 2018 году предприятие сработало в убыток на 9,7 млн руб. при выручке 312,6 млн руб.

Кристина Федичкина