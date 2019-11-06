Лжесотрудник банка похитил у жительницы Ижевска 2 млн рублей

У 38-летней ижевчанки похитили 302 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил о попытке незаконной транзакции с банковского счета женщины. Для ее предотвращения мужчина попросил потерпевшую назвать реквизиты банковских карт. Она назвала номера, пин-коды, сроки действия трех карт, с которых в результате было похищено 2 млн руб.