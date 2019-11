Восемь цветов радуги

Радужный циферблат, безусловно, один из главных часовых трендов 2019-го. И если раньше часы с инкрустацией самоцветами по безелю считались исключительно женскими, то теперь все чаще драгоценная радуга украшает серьезные механические модели. Для всех, кто любит цвет во всех его проявлениях, будь то комбинация тон в тон, контрастные сочетания цветовых блоков или градиент деграде, швейцарская часовая марка Hublot создала часы Big Bang One Click Rainbow и Big Bang Unico Rainbow. Каждая из этих двух ярких моделей способна добавить красок любому образу и будет отлично смотреться даже с черно-белым, просто черным или просто белым нарядом. Но по-настоящему сногсшибательного эффекта можно добиться, сочетая радужные модели с одеждой красных, фиолетовых, желтых или оранжевых тонов.

В июне прошлого года амбассадором Hublot стал популярный хип-хоп музыкант Ники Джем, исполнитель композиции «Live it Up», официальной песни чемпионата мира по футболу, проходившего в России, где Hublot был официальным хронометристом. В декабре прошлого года в Майами Hublot представили результат сотрудничества с музыкантом — часы Big Bang Meca-10 Nicky Jam. Модель была доступна в трех версиях: в корпусе из черной керамики, в корпусе из золота King Gold с полной инкрустацией бриллиантами огранки «багет» и из золота King Gold с драгоценными камнями всех цветов радуги на безеле. У мануфактуры ушло два года на то, чтобы претворить концепт в реальность, но часы получились настолько яркими и необычными, что задали направление дальнейшего развития стиля Hublot.

Big Bang One Click Rainbow, 39 мм, золото King Gold, рубины, аметисты, топазы, цавориты, розовые, синие, желтые и оранжевые сапфиры, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов Фото: Hublot

На часовой выставке в Базеле в марте этого года марка представила еще одну модель, чей безель инкрустировали драгоценными камнями всех цветов спектра — Big Bang Unico Sapphire Rainbow. Корпус был полностью выполнен из цельного сапфира, что требует высокого мастерства и точности от часовщиков, а 48 сапфиров, рубинов, топазов и цаворитов багетной огранки красовались на безеле из белого золота. Теперь, ближе к концу 2019 года, марка представляет еще две модели, в которых разноцветье радуги распространилось на все внешние поверхности часов.

Big Bang Unico Rainbow, 45 мм, золото King Gold, рубины, аметисты, топазы, цавориты, розовые, синие, желтые и оранжевые сапфиры, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 72 часа Фото: Hublot

Big Bang Unico Rainbow с корпусом из золота King Gold получила не только разноцветный безель с 48 камнями багетной огранки, но и инкрустацию 388 камнями. 176 из них расположились непосредственно на 45-миллиметровом корпусе и 212 на внутреннем кольце циферблата, часовых индексах и контурах счетчиков хронографа. А к семи цветам спектра, открытого Исааком Ньютоном, Hublot добавили восьмой — ярко-розовый маджента, за который здесь отвечают сапфиры. Цветовая схема расположения рубинов, аметистов, голубых топазов, цаворитов, розовых, синих, желтых и оранжевых сапфиров на безеле распространяется не только на инкрустированный корпус, но и на ремешок (кожа аллигатора на каучуковой подкладке). Внутри этого красочного хронографа работает мануфактурный механизм с 72-часовым запасом хода и функцией flyback.

Big Bang Unico Rainbow, 45 мм, золото King Gold, рубины, аметисты, топазы, цавориты, розовые, синие, желтые и оранжевые сапфиры, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 72 часа Фото: Hublot

Если Big Bang Unico адресованы прежде всего сильной половине человечества, то Big Bang One Click Rainbow с корпусом диаметром 39 мм подойдут и дамам. В этой модели циферблат закрыт, что позволило мастерам-закрепщикам полностью его инкрустировать, оставив без камней только часовые индексы, стрелки, логотип и окошко с индикатором даты. Если посчитать все камни на циферблате и корпусе, получится 425 штук: 118 на корпусе и 307 на циферблате.

Для закрепки самоцветов Hublot задействовали традиционные техники — так называемую крапановую, когда камень держат четыре металлические лапки, и «канальную», или «рельсовую», для камней багетной огранки.

Для инкрустации безеля Hublot используют разноцветные сапфиры багетной огранки Фото: Hublot

Вообще, вершина мастерства закрепщиков мануфактуры — уникальные часы Big Bang стоимостью в несколько миллионов долларов. К примеру те, что подарила певица Бейонсе мужу, музыканту и продюсеру Джей Зи на его 43-летие в 2015 году. Или те, что мануфактура выпустила чуть ранее в этом году ограниченным тиражом — Classic Fusion Chronograph Orlinski High Jewellery с 485 бриллиантами, Big Bang MP-11 High Jewellery с 549 бриллиантами, Spirit of Big Bang Tourbillon High Jewellery c 286 бриллиантами и Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph High Jewellery с 130 бриллиантами. Тут использована невидимая закрепка камней, при которой металлические лапки не видны вовсе (такая закрепка требует нескольких месяцев работы и предельного внимания мастера — малейшая ошибка, и все приходится начинать сначала). Но столь дорогостоящие техники рационально применять в моделях, выпускаемых ограниченным тиражом. Big Bang One Click Rainbow и Big Bang Unico Rainbow вышли в рамках регулярной коллекции, то есть в тираже не ограничены и стоят меньше €100 тыс. По сравнению с «миллионниками» — вполне доступно.

Екатерина Зиборова