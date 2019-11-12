Механика успеха

Достойная жизнь, комфорт и экономическая стабильность, которой все так искали в послевоенные годы и которой наслаждались в 1950-е, потеряли свою социальную привлекательность в 1960-х, когда протест сделался главным настроением всех слоев западного общества. Что закономерно нашло отражение в визуальных искусствах, моде, ювелирном дизайне. Появление живописи цветового поля сделало цвет главным героем современности. Большие плоскости однородных цветов Марка Ротко и Роберта Мазервелла, оптические иллюзии Вазарели вдохновляли модных и ювелирных дизайнеров по обе стороны Атлантики. Модельеры Андре Курреж, Пьер Карден, Пако Рабанн, Мэри Куант искали вдохновения в оп-арте, научной фантастике, мечтах о космических путешествиях и создавали платья А-силуэта, мини-юбки ярких расцветок с крупными геометрическими принтами. Видал Сассун придумал модную короткую стрижку, в Лондоне царил культ уличной моды. Белые сапоги, тренчи из винила, массивные очки в пластиковой оправе, психоделические цвета, в контексте протеста против предшествующей благонравной традиции, были в новинку и шокировали. Украшениям и аксессуарам пришлось подстраиваться.

Привычное разделение дорогих бриллиантовых изделий с крупными камнями и золотых вещей попроще, «на каждый день», исчезло, уступив место противопоставлению уникальных, авторских драгоценностей и неформальной, стильной дизайнерской бижутерии — женщины начали покупать украшения сами для себя, и порой дизайн для них был важнее статусности. Интерес к необычным текстурам, недорогим материалам и ярким цветам обернулся использованием в украшениях поделочных камней. Традиционные сочетания бриллиантов с рубинами, изумрудами или сапфирами не исчезли, но ювелиры обратились и к менее драгоценным минералам: бирюзе, лазуриту, кварцу, халцедону, кораллу и даже к раковинам. Уровень благосостояния уверенно рос и в Европе, и в Америке — с середины 1960-х украшений стало принято носить помногу: по кольцу на каждом пальце, по два браслета на каждом запястье, серьги, колье, сотуары. Сочетая вещи разных дизайнеров, модницы старались создать свой собственный стиль.

L’Heure du Diamant, 35,75 мм, белое золото, малахит, опал, лазурит, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом Фото: Chopard

В эту эпоху экономического процветания Карл Шойфеле III, представитель третьего поколения немецких ювелиров, приобретает в Женеве часовую мануфактуру Chopard, ведущую свою историю с 1860 года. И в последующие десять лет вместе с женой Карин выводит предприятие на новый уровень, обогатив мастерство часовщиков знанием ювелирного дела. Сегодня у руля компании стоят дети Карла и Карин, Карл-Фридрих и Каролина, а сочетание часового и ювелирного мастерства до сих пор выделяет компанию из общего ряда швейцарских мануфактур.

L’Heure du Diamant, 35,75 мм, белое золото, бирюза, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом Фото: Chopard

Одним из первых образцов фирменного стиля Chopard стали в 1969 году дамские часы L'Heure du Diamant. В духе времени их циферблат был выполнен из лазурита, малахита, нефрита или тигрового глаза, корпус диаметром в 30 мм по безелю украшали бриллианты, а ювелирный браслет был сделан из текстурного золота. (Технику обработки золота принесли на часовую мануфактуру Карл и Карин, потомственные ювелиры.) L'Heure du Diamant пользовались успехом и оставались флагманом Chopard до появления в 1970-х годах концепции Happy Diamonds. Впрочем, даже несмотря на постоянное обновление модельного ряда Chopard другими часами, L'Heure du Diamant прочно закрепились в каталогах марки в разделе «ювелирные часы». И за прошедшие 50 лет каких только версий не было: с вытянутым вдоль или поперек овальным циферблатом, на браслете-каффе или шелковом ремешке, из желтого или белого золота, с маленькими бриллиантами или с большими.

L’Heure du Diamant, 35,75 мм, белое золото, опал, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом Фото: Chopard

В знак уважения к исторической модели 1969-го в этом году Chopard выпустили восемь новых L'Heure du Diamant, повторяющих стилистику оригинала. Основные признаки те же: циферблат из поделочного камня, диаметр 30 мм, бриллианты по безелю, золотой браслет. Незначительные отличия коснулись выбора камней и бриллиантовой инкрустации. На циферблатах новинок теперь красуются малахит, лазурит, опал и бирюза, а бриллианты по безелю корпуса установлены в специальной закрепке в виде короны, благодаря чему каждый камень открыт свету не только сверху, но и сбоку. Чуть раньше в этом году компания представила технику закрепки под названием magical setting — минимум металла позволяет камням сверкать ярче — «корона» является ее упрощенной версией. Понимая, что сегодняшние запросы женщин отличаются от тех, что были 50 лет назад, Chopard предлагают на выбор к каждому из четырех циферблатов золотой браслет или ремешок из кожи аллигатора. За 50 лет ювелиры Chopard усовершенствовали технику отделки золота, придуманную Карлом Шойфеле в 1960-х, и браслеты новых L'Heure du Diamant стали более гладкими на ощупь — такие точно не будут цепляться даже за самую деликатную ткань.

Но главное отличие новых часов от всех предыдущих L'Heure du Diamant кроется внутри. Мануфактурный калибр 09.01-C с автоматическим подзаводом, разработанный и полностью произведенный на часовой мануфактуре Chopard, с частотой 25 200 полуколебаний в час, 42-часовым запасом хода, торжественно сменил кварцевого предшественника. И это становится тенденцией — в прошлом году специально разработанного калибра удостоились часы Happy Sport, теперь настала очередь ювелирных L'Heure du Diamant. Очевидно, мануфактура делает ставку на женщин, которые обращают внимание не только на внешнее оформление часов, но и на их внутреннее техническое оснащение. И тут Chopard нет равных: некрупные круглые ювелирные часы есть у многих, а такие же, но механические, да еще и с собственным мануфактурным калибром — только у Chopard. Потому что если эстетические вкусы конца 1960-х и 2010-х могут совпадать, то технологии должны идти вперед. Кто знает, возможно, следующим шагом в ювелирных часах Chopard станет ультратонкий калибр или новый рекорд точности.

Екатерина Зиборова