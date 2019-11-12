Углем и мечом

В природе нет вещи, которую швейцарский часовщик не смог бы использовать в декоре циферблата. Часам вообще идет быть декоративными — это мастера, и не только швейцарские, понимали уже в те времена, когда еще и часовщиками-то не назывались. Самые ранние из датированных портативных часов, известные как «яблоко Меланхтона», сработанные в 1530 году легендарным Петером Хенляйном, мастером кузнечного и замочного дела из Нюрнберга,— уже были украшены весьма искусной гравировкой. Интерес к гравированному декору объяснялся просто — в те времена часы, даже с вполне незатейливым механизмом, были вещью крайне редкой и ценной. К слову, тот самый Филипп Меланхтон то самое «яблоко» не приобретал: Меланхтону, как выдающемуся сподвижнику Лютера, их подарил город Нюрнберг. Часы сохраняли статус предмета роскоши до середины XIX века, пока американские промышленники не наладили массовый индустриальный выпуск моделей, в том числе так называемых долларовых, или пролетарских. Там уж было не до роскоши и не до богатого декора, и изысканная декоративная отделка стала применяться в производстве часов дорогих, по-настоящему эксклюзивных. За несколько веков практики в часовом деле сложились декоративные техники, которые сегодня называют традиционными: гравировка, резьба, чеканка, прорезная или ажурная работа, инкрустация драгоценными и декоративными камнями, гильоширование и разнообразные техники эмали, в том числе эмалевая роспись.

В начале 2000-х на волне небывалого всплеска интереса к сложным механическим часам мастера принялись изобретать экстравагантные функции и реализовывать их, применяя непредсказуемые сочетания. Желание выделиться на общем фоне продукции, производимой собратьями по цеху, заставило ведущие часовые бренды обратиться к сложным декоративным техникам, где мастерство, использование ручного труда и высокий уровень исполнения очевидны даже для неспециалиста. Креативную энергию, до того тратившуюся преимущественно на разработку сложных устройств и нового дизайна, обратили на декоративные модели — направление ожило и преобразилось. Заимствовали, отыскивали давно позабытые либо заново изобретали разнообразные техники и материалы: маркетри и японский лак уруси, яичная скорлупа и резная бумага, вышивка и пшеничная солома, бетон и нитроцеллюлоза, засушенные водоросли и лепестки роз, надкрылья скарабеев и табачный лист, осколки метеоритов и крылья бабочек... Лишь некоторые из них можно было признать удачными.

Затем, в 2010-е, интерес публики к экспериментам в декоре пошел на убыль — часовые бренды, почувствовав это, сконцентрировались на основополагающих направлениях в своих коллекциях, оставив декоративные часы на периферии своих интересов. На этом фоне неожиданно приятным сюрпризом стали декоративные часы швейцарской компании Blancpain, которая явно не собирается закрывать эту тему. В октябре бренд привез в Москву коллекцию Metiers d’Art — целую палитру декоративных моделей (в том числе те, где была задействована лишь недавно отработанная техника бинчотан, прежде не применявшаяся в часовом деле).

Все декоративные часы Blancpain производятся в специализированных мастерских, размещенных в «Ферме» (La Ferme) — приобретенном мануфактурой и отреставрированном старинном фермерском доме, расположенном на лесистом горном склоне в швейцарской деревушке Ле-Брассю, неподалеку от штаб-квартиры компании. Наиболее востребованная техника — традиционная гравировка, особенно широко применяют мастера бренда специальные ее варианты с тщательно выполненной деталировкой. В Blancpain гравируют как циферблаты, так и механизмы, покрывая их мосты целыми картинами (при этом циферблаты ставятся классической отделки). Резные и гравированные детали декора нередко комбинируют с другими техниками, в том числе с теми, которые были введены в часовое дело мастерами бренда. Одна из таких техник — инкрустация металлических деталей другими металлами, обычно серебром или золотом. В Blancpain эту технику называют дамаскинажем, ввиду того что результат оказывается похожим на текстуру дамасской стали.

В арсенале бренда есть и две весьма экзотические техники, импортированные из Японии,— декорирование с использованием золотосодержащей бронзы сякудо и древесного угля бинчотан. Техника сякудо, применяемая в декоре японских традиционных мечей, подразумевает возможность управляемого нанесения патины на бронзу, при этом цвет патины варьируется от коричневого до фиолетового. Сякудо использована в ряде декоративных моделей Blancpain, но, пожалуй, особенно впечатляют часы Villeret Metiers d’Art Ganesh с выполненным в этой технике изображением индуистского бога мудрости и благополучия Ганеши на циферблате.

Часы с циферблатами, изготовленными из легендарного, восходящего к эпохе Эдо, японского древесного угля бинчотан, привезены в Россию впервые (мировая премьера состоялась в сентябре 2018-го). Трудно поверить, что уголь обладает всеми характеристиками, необходимыми для того, чтобы стать циферблатом, но тем не менее это так. Твердость бинчотана, по-видимому, определяется особо длительным пиролизом древесины каменного дуба, из которого этот уголь производят. Впрочем, для техники бинчотан более важно то, что при пиролизе сохраняется исходная структура древесины, так что на срезе видны годовые кольца дуба. Нарезав тонкими слоями, уголь пропитывают бесцветным лаком уруси, который подчеркивает древесную текстуру и добавляет материалу глянцевость. Из полученных таким образом заготовок отбирают лучшие, придают им нужную форму и декорируют вставками, теперь уже цветным уруси, золотой пудрой или сусальным золотом. На «угольный» циферблат часов Villeret Metiers d’Art Binchotan прикреплено резное золотое изображение традиционных ворот в японский синтоистский храм.

Алексей Кутковой