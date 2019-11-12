Индийские специи

Французский ювелирный и часовой дом празднует создание одного из самых ярких и богатых произведений высокого ювелирного искусства в своей истории — колье Maharajah. Платина, шестигранный изумруд из Замбии весом 18,58 карата, бирманский рубин весом 23,24 карата, еще восемь бирманских рубинов огранки «кабошон» на 46,34 карата, бриллиант огранки «груша» — почти 2 карата, капли изумрудов, роса сапфиров, россыпь бриллиантов огранки «роза» и величественная зеленая гроздь из 19 драгоценных камней в финале — редкая для haute joaillerie композиция наслаивающихся рядов, которую венчают три капли колумбийских изумрудов общим весом 130,69 карата — и это только технические выходные данные нового выпуска колье-трансформера, которое впору назвать церемониальной парюрой. А то, как филигранно уникальные драгоценные камни собраны в ансамбль, в сложнейшую ювелирную партитуру, поразит воображение любого. Парюра-трансформер исполнена в лучших традициях мастерства ювелиров Cartier, поэтому может преображаться по желанию хозяйки — в колье с подвеской, без нее, может выступать в роли драгоценного чокера, иметь укороченную версию и длинную, а две изумрудные капли с подвески способны перевоплощаться в серьги.

Cartier и индийских махараджей связывает история длиной больше века. Известно, что в 1901 году королева Александра Датская — супруга Эдуарда VII, короля Великобритании и Ирландии, императора Индии, заказывала Пьеру Картье колье, которое она могла бы носить с яркими индийскими сари. Следующая глава относится к 1911 году. В архивах французского дома хранятся фотографии из первого вояжа в Индию Жака Картье — младшего сына Луи-Франсуа Картье, которому отец доверил развивать семейное дело на международном уровне, из Лондона. А какое развитие без лучших драгоценных камней? А где лучшие драгоценные камни, невиданные заморские рубины, сапфиры, изумруды самого чистого цвета, изысканных размеров и форм? В Индии. Поэтому молодой человек взял курс на самые «плодородные» города, главную заокеанскую мировую сокровищницу — Дели, Калькутту, Бомбей. Вот месье Жак, как называли его сотрудники, на перроне, вот сплавляется на лодке со своим компаньоном, а вот в компании торговцев: он одет в костюм по последней европейской моде, они в традиционных рубахах и тюрбанах, и все вместе сидят на полу в позе лотоса, а перед ними — драгоценные камни, жаль, черно-белые снимки не передают всей их красоты и цвета. Индийское ювелирное искусство в то время все еще развивалось под влиянием династии Великих Моголов (хотя страной те правили лишь до XVIII века). Искусные рельефные огранки и гравировки цветочных и растительных мотивов, которые так ценили правители Индии, исполнялись в императорских мастерских Раджастхана. Все эти открытия произвели на Жака Картье сильнейшее впечатление, хотя европейцу, привыкшему к аристократичному блеску бриллиантов, сочетание красного, зеленого и синего казалось слишком уж экзотическим.

Эскиз колье Maharajah, 2019 год Фото: Cartier

Но не Cartier. В коллекции дома хранится браслет Tutti Frutti 1929 года, и это — образчик того синтеза двух культур, который сегодня нам кажется совершенно очевидным, а тогда был сенсацией. Индийские мотивы и палитру мастера Cartier зарифмовали с господствовавшим тогда в Париже модернизмом. Рисунок повторяет растительный орнамент: ветка усыпана бриллиантовой крошкой, листья выполнены из рубинов и сапфиров, в которых прорисована каждая жилка, ягоды-бусины — из оникса и изумрудов. Браслет приобрела мадам Коул Портер. Но одно дело, когда смелое, «варварское», как тогда говорили, украшение позволяет себе супруга американского композитора, и совсем другое — если это супруга Георга V, короля Великобритании.

В 1930 году Мария Текская приобрела у Cartier брошь из этой серии, а еще двумя годами раньше госпожа Маунтбеттен, жена последнего вице-короля Индии, заказала в лондонском отделении Cartier головной убор Tutti Frutti, богато декорированный изумрудами, рубинами и сапфирами, который ко всему прочему был еще и трансформером: превращался в два браслета. Сегодня историческая модель входит в коллекцию Музея Виктории и Альберта. Еще одна музейная гордость Cartier — Collier Hindou («Индусское колье», 1936). На его славу отменно поработала хозяйка — главная красавица Парижа 1930-х годов Дейзи Феллоуз. В нем же она появится на легендарном Бале века в Венеции в 1951-м в палаццо Лабиа, где веселились все самые богатые, красивые и знаменитые. (К слову, название Tutti Frutti закрепилось за этими украшениями в индийском стиле только в 1970-х годах.)

В прошлый раз к теме ювелирной «всякой всячины» Cartier обращались в 2016 году. Тогда было создано колье-брошь Rajasthan — самое внушительное произведение высокого ювелирного искусства из всей коллекции Tutti Frutti. На бусах из 46 изумрудов (343,68 карата) царствовал важный, объемный колумбийский изумруд весом в 136,97 карата, на котором был выгравирован цветочный рисунок. Дуэт сопровождался роскошным пластроном из рубинов, сапфиров и изумрудов. Колье могло выступать в трех вариациях, а еще — из него извлекалась брошь. Пышный комплект дополняло кольцо с солирующим изумрудом.

Изумрудам главная партия отдана не случайно. Исторически они служили талисманами. Для Великих Моголов это священный философский камень, в котором они видели символ бесконечности. А для Cartier — символ бесконечной красоты.

Мария Макарова