Подростки надругались над 15 могилами в Кузбассе

В Кемеровской области перед судом предстанет 18-летний житель города Мыски, обвиняемый в надругательстве над 15 могилами на кладбище в поселке Акколь. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в мае этого года молодой человек вместе со своим 15-летним знакомым «из хулиганских побуждений, противопоставляя себя обществу, грубо пренебрегая правилами поведения в общественном месте и нравственными нормами, выражая явное неуважение к обществу» сломали 15 мраморных могильных памятных плит. «Некоторые из них пришли в непригодное состояние, некоторым нанесены существенные повреждения»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Имущественный вред от действий подростков оценен в 66 тыс. руб.

Хулиганов задержали по горячим следам. Оба признались в содеянном, сообщив, что им «так нравилось проводить время». 15-летний подросток поставлен на профилактический учет — возраста привлечения к уголовной ответственности он не достиг.

Юрий Зуев