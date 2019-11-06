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В Татарстане отмечают день конституции республики

Сегодня в Татарстане отмечают день конституции республики. Документ был принят Верховным Советом республики в 1992 году.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с праздником и пожелал им мира, добра и благополучия. По его словам, принятие конституции Татарстана «сыграло определяющую роль в становлении современной правовой системы, оказало благотворное влияние на общественно-политическое развитие республики».

Сегодняшний день является выходным в регионе в связи с праздником. Согласно расписанию на сайте президента Татарстана, по случаю дня конституции торжественные мероприятия пройдут только в муниципальных районах.

"Ъ-Казань"


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