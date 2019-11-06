Жителя Волгоградской области осудили за сообщение о готовящемся взрыве в аэропорту

Михайловский районный суд Волгоградской области приговорил 32-летнего мужчину к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 10 января этого года житель Михайловского района поссорился с подругой. Для того, чтобы та не смогла улететь из Волгограда на самолете, он позвонил в аэропорт и сообщил о якобы готовящемся теракте. После сообщения люди были эвакуированы из здания аэропорта, спецслужбы обследовали здание и не нашли взрывчатых веществ.

В отношении «телефонного террориста» было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Приговор не вступил в законную силу.

Сергей Петунин