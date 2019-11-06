Стивен Сигал будет продвигать проект «Золотое кольцо Боспорского царства» в Японии

Американский актер боевиков Стивен Сигал вступил в Русское географическое общество. Сертификат амбассадора ему вручил бывший министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, замначальника ГУ жилищного и социально-бытового обеспечения Управления делами президента РФ Христофор Константиниди.

Стивен Сигал будет продвигать туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», который в настоящее время реализуется на территории Краснодарского края, Республики Крым, Адыгеи, Ростовской области и Ставрополья. Актер рассказал, что более 20 лет прожил в Японии, поэтому собирается продвигать туристический проект, посвященных античным традициям и наследию черноморско-азовского побережья в стране восходящего солнца.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в октябре прошлого года Стивен Сигал посетил Краснодар в рамках форума для предпринимателей «Дело за малым». Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил ему тогда развивать киноиндустрию в регионе, а также заняться здесь собственным бизнесом. Глава региона предложил содействие в получение региональных мер поддержки бизнесу господина Сигала, если тот займется в крае предпринимательством, например, станет виноделом.

Дмитрий Михеенко