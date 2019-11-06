Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России

В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года. Самую большую зарплату зафиксировали в школах Чукотки — там учителя получают чуть больше 99 тыс. руб., а самую маленькую — в Северной Осетии (около 22 тыс. руб.).

Регионы с самыми высокими зарплатами учителей:

Чукотка — более 99 тыс. руб.,

Ямало-Ненецкий АО — 97 530 руб.,

Москва — 97 282 руб.,

Сахалин — 86 760 руб.,

Ненецкий АО — 79 831 руб.,

Магаданская область — 78 984 руб.

Самые низкие зарплаты учителей:

Северная Осетия — менее 22 тыс. руб.,

Кабардино-Балкария — 22 139 руб.,

Карачаево-Черкесия — 22 203 руб.,

Ингушетия — 22 291 руб.,

Дагестан — 23 046 руб.,

Ивановская область — 23 897 руб.

Накануне президент России Владимир Путин провел заседание президентского Совета по русскому языку. На заседании в числе прочего обсуждался недостаток учителей в сельских районах.

Подробнее о заседании — в материале “Ъ” «Законно русские».