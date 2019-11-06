Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России

В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года. Самую большую зарплату зафиксировали в школах Чукотки — там учителя получают чуть больше 99 тыс. руб., а самую маленькую — в Северной Осетии (около 22 тыс. руб.).
Регионы с самыми высокими зарплатами учителей:
Самые низкие зарплаты учителей:
Накануне президент России Владимир Путин провел заседание президентского Совета по русскому языку. На заседании в числе прочего обсуждался недостаток учителей в сельских районах.
Подробнее о заседании — в материале “Ъ” «Законно русские».
В каких регионах зарплаты в образовании не дотягивают до средних по региону
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