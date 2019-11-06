Супруги Мельниченко удвоили свои владения на Манхэттене

Супруга миллиардера Андрея Мельниченко купила пентхаус на одной из самых дорогих улиц Нью-Йорка. Александра Мельниченко заплатила около $13 млн. Это одна из крупнейших сделок на рынке недвижимости Нью-Йорка в прошлом месяце. Причем это уже вторая квартира госпожи Мельниченко в этом доме. Тему продолжит Владислав Викторов.

Александра Мельниченко решила, что ей нужно больше квартир в центре Манхэттена. Теперь у нее целых два пентхауса в роскошном кондоминиуме Central Park South. Девять лет назад супруга акционера «Еврохима» купила здесь квартиру за $12,2 млн, а в октябре стала владелицей жилья еще за $12,8 млн. По данным The New York Times, в стоимость входят четыре спальни и пять ванных комнат. В качестве бонуса — вид на Центральный парк, швейцар, который круглосуточно встречает у подъезда, и частный японский сад камней, доступный всем жильцам.

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Central Park South тянется от Площади Колумба до Пятой авеню. Недалеко находится так называемая улица миллиардеров, которую так прозвали за небоскребы с самой дорогой недвижимостью. Этот район привлекает состоятельных россиян, говорит брокер по недвижимости из Нью-Йорка Дмитрий Стасюк: «Улица проходит по югу Центрального парка.

Там есть как исторические дома, так и дорогие новостройки.

Из исторических, наверное, нужно вспомнить про отель “Плаза”. 15-20 лет назад часть отеля была переделана в квартиры. Из российских знаменитостей Игорь Крутой когда-то купил там квартиру, также установив рекорд для того времени. Сейчас на этой улице есть новостройка 220 Central Park South — именно там была куплена самая дорогая квартира для Нью-Йорка и для всех США за $238 млн».

Александра Мельниченко — бывшая сербская модель и поп-певица. В 2010 году в интервью Tatler она рассказывала, что быть женой миллиардера сравнимо с полноценной работой. По ее словам, каждый день она планирует и создает тот образ жизни, который подходит им с мужем. «У нас ведь три дома в трех странах — и каждый стул, каждая тарелка выбраны мной»,— говорила она. По данным СМИ, помимо элитной недвижимости в штатах, у семьи еще есть поместье в английском Аскоте стоимостью более $30 млн и вилла на фешенебельном курорте Французской Ривьеры — мысе Антиб.

Теоретически жить семья участника списка Forbes может и на своей крупнейшей в мире парусной яхте, которая скромно называется «А» — по первым буквам имен пары. Судно, которое оценивают более чем в $400 млн, несколько лет назад обсуждал весь Лондон: чтобы оно смогло пройти, пришлось разводить Тауэрский мост. Александра Мельниченко говорила, что принимала активное участие в разработке интерьера яхты.

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Ее новой покупке в США, судя по всему, не помешал закон, который в октябре приняли в Нью-Йорке. Он запрещает приобретать элитную недвижимость анонимно, а это было популярно среди покупателей дорогого жилья.

Риэлтор из Нью-Йорка Константин Зализняк подтверждает, что это не влияет на спрос: «Да, такой закон введен, но это не значит, что информация о том, кто владеет этой квартирой, становится общественной, так как это в принципе происходит сейчас, если вы покупаете недвижимость на свое имя. Просто информация о владении будет находиться непосредственно в городских федеральных службах из соображений о налогообложении.

Это отпугнет того, кто пытается отмыть деньги».

Семья Мельниченко свое богатство не скрывает. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, за десять месяцев этого года состояние бенефициара «Еврохима» выросло на $2 млрд и сейчас составляет $14,5 млрд. В списке богатейших людей России Андрей Мельниченко на девятом месте.

Его супруге далеко до ценовых рекордов, поставленных на рынке недвижимости Нью-Йорка другими россиянами. Например, Роман Абрамович купил сразу четыре рядом стоящих таунхауса на Манхэттене примерно за $90 млн, и теперь объединяет в их огромный особняк с бассейном под открытым небом.