«Прикрывать проблемы охотой на “ведьм” аморально»

Увольнение гендиректора «Макдоналдс» из-за служебного романа обошлось компании в $70 млн. По данным телеканала CBS News, Стив Истербрук мог выкупить акции и опционы компании как компенсацию за свой вынужденный уход. Кроме того, бывший глава «Макдоналдс» покинул совет директоров компании Walmart. Скандал разгорелся в начале ноября — поводом для увольнения Истербрука стало нарушение этического кодекса: документ запрещает вступать в близкие отношения с сотрудниками компании. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что причина была далеко не только в служебном романе.

Отставку Стива Истербрука с поста главы «Макдоналдс» из-за романтической связи с подчиненной называют чуть ли не новой вехой в движении #MeToo. Мол, отныне романы между сотрудниками и топ-менеджментом будут жестоко караться, даже если они происходят по взаимному согласию. Однако, к сожалению, нет ничего нового под луной и это далеко не первая подобная история.

Дело не только и не столько в высоких моральных стандартах корпораций.





В качестве примера достаточно вспомнить прошлогоднюю историю исполнительного директора Intel Брайна Кржанича: его тоже обвинили в близких отношениях с сотрудницей и попросили покинуть свой пост, причем на момент огласки роман был закончен пять лет назад. Просто девушка рассказала о встречах с боссом кому-то из коллег. Слух дошел до главного юриста IT-гиганта, и тот решил дать делу ход. Но, как считают эксперты, истинными причинами отставки стало общее недовольство акционеров работой Кржанича и его скандальной продажей своих акций накануне обнародования сведений о технологических уязвимостях в новой разработке Intel.

С историей Истербрука, видимо, тоже все не просто так.

В последнее время компанию сотрясает целая серия забастовок и даже судебных исков со стороны сотрудников ресторанов.

Продавцы и продавщицы гамбургеров требуют не только поднять минимальный размер почасовой оплаты с $9 до $15, но, главное, еще и принять меры по пресечению случаев харассмента к ним со стороны менеджеров, коллег и посетителей. Как утверждают адвокаты пострадавших, многим на момент посягательств не исполнилось даже 18 лет, а все жалобы руководство игнорировало или воспринимало как шутку.

Как служебный роман Стива Истербрука обернулся его увольнением Читать далее

Ситуация отягощается еще и тем, что в США разворачивается новая предвыборная кампания, и о солидарности с работниками «Макдоналдс» уже заявили несколько потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии.

Неудивительно, что вслед за Истербруком компанию покинул и вице-президент по кадрам Дэвид Фэйрхерст.





Получается, что совет директоров «Макдоналдс» вовсе не следует заветам движения #MeToo, а банально использовал их для затыкания внутрикорпоративных проблем. Вот только одним увольнением на верхах низы не успокоить. От этого зарплата не увеличится, а качество менеджмента на местах не улучшится. Да и в целом, как мне представляется, прикрывать проблемы управления подобной охотой на высокопоставленных «ведьм» само по себе несколько аморально. И в этом со мной согласен даже рынок, негативно отреагировавший на объявление об отставки Стива Истербрука.