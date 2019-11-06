Вклады теряют доходность

Ставки по депозитам стремятся к историческим минимумам и открывают простор для мошенников — такие опасения высказывают некоторые игроки финансового рынка. “Ъ FM” обсудил с экономистами возможные последствия дальнейшего обесценивания банковских вкладов. 5 ноября СМИ со ссылкой на данные Центробанка сообщили о новом снижении ставок по рублевым депозитам. У нескольких кредитных организаций из первой десятки максимальное предложение на конец октября составило 6,35% годовых. Это немногим больше показателей июня прошлого года, когда фиксировались рекордно низкие значения. Какие риски несет такая ситуация? Об этом Григорий Колганов.

Ставки ведущих банков снижаются уже семь месяцев подряд и останавливаться, судя по прогнозам аналитиков, не собираются. Да и с чего бы? Регулятор недавно уменьшил ключевую ставку и не прочь сделать это еще раз. В результате депозиты с трудом покрывают официальную инфляцию, и не исключено, что граждане вскоре начнут искать более выгодную альтернативу вкладам, признает зампред правления банка «Хоум Кредит» Артем Алешкин: «Люди будут искать большую доходность — это нормальный процесс. Если они привыкли получать по депозитам 7-9% годовых, то, когда ставки упадут ниже 6%, будет какой-то психологический клин — клиенты посмотрят уже на другие инструменты.

Там, где развиты рынки, люди больше инвестируют, например, в иностранные бумаги».

Не добавляет привлекательности вкладам и обсуждение отрицательных ставок по валютным депозитам, и участившиеся в последнее время утечки персональных данных банковских клиентов.

В такие времена на рынке найдется немало заманчивых предложений от сомнительных игроков, предупреждает международный финансовый консультант Исаак Беккер: «Низкие процентные ставки — это питательная среда для появления мошеннических схем: мы вам платим 7,8% за рублевый депозит, эти деньги одалживаем компаниям под более высокий процент без всякой банковской лицензии и контроля. Они будут стучаться в дома пенсионеров и еще какое-то время даже будут платить проценты, а потом в один прекрасный день исчезнут».

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Какими же могут быть схемы честного и не очень отъема денег у населения? Юрист Дмитрий Легошин некоторое время назад инвестировал 1,5 млн руб. в микрофинансовую компанию: подкупали высокие ставки и надзор за рынком регулятора. Но это не помогло — организация обанкротилась, заключил Дмитрий Легошин: «Мы верили в государственный надзор, и, конечно, нас привлекли приличные ставки — они превышали вдвое ставки по депозитам в банках. Все эти деньги исчезли со счетов компании, сам счет заблокирован, на нем задолженность около 100 млн руб. Мы ничего не вернем. Такая же ситуация наблюдается в десятках таких же микрофинансовых компаний».

Парадоксальная ситуация: население с недоверием относится к банкам с низкими ставками, но охотно несет деньги коммерческим структурам под баснословные проценты без каких-либо гарантий.

Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов вспоминает недавнюю историю с «Кэшбери», которая имела все признаки пирамиды, и опасается, что подобных случаев в нынешних условиях будет еще больше — последователи Сергея Мавроди всегда придумают что-то новое: «Казалось бы, очень старая вещь, но она не устаревает. Прежде всего, я имею в виду историю с “Кэшбери”. Благодаря новым современным технологиям и неплохому воздействию на целевую аудиторию, схема сработала. Такие пирамиды могут работать вплоть до выпуска акций или каких-нибудь иных ценных бумаг, которые будут привлекать граждан под высокие ставки».

Но если сразу отказаться от бесплатного сыра в виде заоблачных процентов и стороной обходить компании, по форме напоминающие пирамиды, может ли сознательный инвестор быть спокоен за свои накопления? Те же банки предлагают не только депозиты, но и более доходные инструменты.

Финансовый консультант Исаак Беккер предлагает не обнадеживаться — шансы потерять деньги и в этом случае достаточно велики: «Если индекс РТС вырастет на 20%, то вы возьмете свои 10%, а если упадет, вы ничего не получите. В конце концов, человек может через год ничего не получить, и деньги будут лежать в банке. Если будет наоборот — это хорошо, банк получит свой кусок дохода, практически ничем не рискуя».

Учитывая, что в последние годы особой доходности не приносят и вложения в недвижимость, у состоятельных россиян все чаще возникает вопрос, что делать со свободными деньгами? Правда, таких граждан в стране все меньше, а потому на рынке уже шутят, что скоро проблема решится сама собой.

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По данным Центробанка на 1 октября, россияне хранят на банковских депозитах без малого 29,5 трлн руб. Этот показатель с января увеличился в реальном выражении почти на 5%.