На реконструкцию очистных сооружений в Ишимбае потратят до 307 млн рублей

Ишимбайское МУП «Межрайкоммунводоканал» на аукционе 12 ноября отберет генподрядчика реконструкции городских очистных сооружений канализации, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 307,16 млн руб., он будет оплачен за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, субсидий из бюджета Башкирии и средств самого «Межрайкоммунводоканала».

Согласно аукционной документации, работы нужно завершить до конца 2021 года. Генподрядчик, в том числе, должен смонтировать технологическое оборудование, выполнить фасадные работы (восстановить железобетонные поверхности емкостных сооружений), провести устройство трубопроводов и наружных сетей канализации, а также пусконаладочные работы.

Майя Иванова