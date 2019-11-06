На конкурс по выбору мэра Челябинска допустили 15 кандидатов

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Челябинска провела первое заседание. Были проверены документы 16-ти претендентов. До собеседования допустили 15 человек, один из участников – директор по строительству ООО «Электростройсервис» Сергей Любимкин – передумал участвовать в конкурсе и забрал заявление, сообщает пресс-служба челябинской гордумы.

Таким образом, в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска примут участие пенсионер МВД Георгий Невский, активист НОДа Сергей Ворончихин, глава Металлургического района Сергей Кочетков, пенсионер Игорь Медведев, антикоррупционный эксперт Александр Нечепорук, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев, первый замдиректора компании «Право и финансы» Максим Бакулин, врио мэра Наталья Котова, активист «Гражданского патруля» Александр Агарков, безработные Сергей Губанов и Ирина Зезюкова, предприниматель Алексей Фомин. Оппозицию на конкурсе будут представлять лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, руководитель движения «Открытая Россия» Денис Ибрагимов, лидер движения «СтопГОК» Василий Московец.

Собеседование состоится 12 ноября. Члены конкурсной комиссии будут задавать устные вопросы о системе муниципального управления. Также каждому кандидату дадут 10 минут для рассказа о том, какой он видит работу мэра. По результатам собеседования комиссия выберет не менее двух кандидатов. 19 ноября будет организовано заседание челябинской гордумы, где депутаты выберут нового мэра из предложенных комиссией претендентов.