Декан физфака НГУ не намерен отчислять студентов из-за мемов с преподавателями

Декан физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Александр Бондарь не намерен отчислять первокурсников из-за публикации мемов с преподавателями в соцсети «ВКонтакте». Об этом декан сообщил накануне на встрече со студентами.

Напомним, в минувшие выходные в стенах вуза произошел конфликт. Руководство физфака оказалось недовольно тем, что студенты первого курса создали паблик «Мемы от южанина», в котором публиковали юмористические картинки с фотографиями преподавателей вуза. В закрытой студенческой группе «Мемы 220б» во «ВКонтакте» писали, что первокурсникам якобы пригрозили отчислением за использование фото без разрешения и маты в постах. Через некоторое время студенты удалили паблик «Мемы от южанина».

Господин Бондарь отметил, что провинившихся нужно наказать, но он бы не стал применять высшую меру наказания в виде отчисления, а вынес бы выговор или предупреждение: «Деканат — не судилище, а попытка взвесить индивидуальную ситуацию». Окончательное решение руководство физфака примет на закрытом заседании, после чего его должен утвердить ректор.

В пресс-службе НГУ сообщили “Ъ-Сибирь”, что сейчас проводится внутренняя проверка: никто из студентов не будет наказан или отчислен без достаточных оснований. «Вопрос требует самого серьезного разбирательства в рамках существующего правового поля»,— сказали в пресс-службе вуза.

Юлия Сасевич