06 ноября, среда
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Саратовский губернатор потребовал привлекать больше средств в регион по госпрограммам

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил членам правительства проанализировать возможности включения региона в дополнительные проекты по линии образования, здравоохранения, АПК и другим. Об этом он заявил на совещании в правительстве, посвященном реализации национальной стратегии в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, глава региона поставил задачу максимально использовать возможности нацпроектов и государственных программ для привлечения средств в область.

«Регион должен использовать все возможности для участия в федеральных госпрограммах. По сравнению с текущим годом объем финансирования на следующий год вырос. Сейчас в целом по 12 национальным проектам Саратовская область участвует в 55 федеральных проектах и 17 госпрограммах. Вместе с тем, есть и другие направления, в которых мы можем принимать участие»,— сказал Валерий Радаев.

Сергей Петунин


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя