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На Ямале на аукцион выставили имущество спорткомплекса, построенного на деньги округа

АНО «КАН» выставил на продажу часть имущества туристического комплекса «Ямалкан». Как следует из объявления на сайте Российского аукционного дома, речь идет о главном корпусе центра площадью 1,24 тыс. кв. метров. Начальная цена лота составляет 136,5 млн руб. Заявки от участников будут приниматься до 2 декабря, а торги проведут 3 декабря. Деньги от продажи объекта пойдут на погашение задолженности по залогу в банке ООО «Финансовый стандарт».

Туристический центр «Ямалкан» был построен недалеко от Салехарда в 2013 году. Центр должен был стать «туристической жемчужиной Ямала». Деньги на его возведение — 350 млн руб. — выделила окружная администрация в виде субсидии. Однако грандиозным планам было не суждено сбыться, вскоре после открытия комплекс разорился. В 2016 году власти региона через суд потребовали вернуть субсидию. Претензии к владельцам «Ямалкана» предъявила и строительная компания «Партнер Групп», которая так и не получила денег за выполненные работы. В настоящее время идет процедура банкротства АНО «КАН». Арбитражный суд ЯНАО 7 октября этого года привлек учредителей организации Виталия Дорошенко и Романа Михайлова к субсидиарной ответственности. Суд постановил также продать имущество комплекса и рассчитается с кредиторами.

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