МКУ «Пермблагоустройство» получило разрешение на реконструкцию площади Восстания в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщается на сайте администрации Перми, соответствующее разрешение выдано 1 октября. Пока что городские власти намерены приступить к первому этапу реконструкции, предполагающему проектно-изыскательские работы.

Источник, знакомый с планами по реконструкции объекта, пояснил "Ъ-Прикамье", что реконструкция площади Восстания входит в проект строительства ТПУ «Мотовилиха» — одного из ключевых городских инфраструктурных проектов. Реконструированная площадь Восстания станет дорожным подъездом к транспортно-пересадочному узлу «Мотовилиха». В конце мая санкт-петербургский институт «Ленгипрогор» представил пермскому губернатору Максиму Решетникову концепцию планировки территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу. Предполагается, что на территории площадью 197,8 га вблизи площади Восстания будут построены не только железнодорожный и автомобильный вокзалы, но и коммерческая и жилая недвижимость.

После закрытия движения поездов в центре Перми ТПУ «Мотовилиха» должен будет стать конечной станцией Горнозаводского направления, а пассажиры пригородных поездов смогут попасть в центр города с помощью скоростного трамвая или автобуса.

Планировалось в течение июня доработать концепцию ТПУ и близлежащей территории. В июле власти намеревались начать проектировать будущий вокзальный комплекс и транспортные развязки. Как сообщалось ранее, проект собираются финансировать из трех источников: инвестпрограммы РЖД, краевого бюджета и частных инвестиций.