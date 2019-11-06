В Стамбуле откроют информационный деловой центр Петербурга

В Стамбуле в будущем году, в рамках 100-летней годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Турцией, будет открыт информационный деловой центр Петербурга.

Как сообщили в Смольном, открыть центр чрезвычайному и полномочному послу Турецкой республики в РФ Мехмету Самсару предложил губернатор Санкт –Петербурга Александр Беглов. Кроме того, в двух турецких городах — в Анкаре и Стамбуле могут появиться офисы Visit Saint-Petersburg. Такой вопрос в настоящее время прорабатывается.

В администрации Петербурга добавили, что весной 2020 года в городе пройдет деловой форум «Санкт-Петербург – Турция».