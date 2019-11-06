Наркоторговцев в Краснодаре приговорили к 27 годам колонии на троих

Советский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении троих местных жителей, признанных виновными в попытке незаконного сбыта синтетических наркотических средств на территории края (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Как сообщили в региональном УФСБ, молодые люди планировали организовать сбыт вещества, производного от N-метилэфедрона. Наркотик они собирались распространять с помощью закладок.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось следственным управлением краснодарской полиции. Согласно приговору райсуда, двум мужчинам назначены наказания в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Женщина будет отбывать тот же срок, но в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Василий Хитрых