В суд передано дело главного тренера сборной по кикбоксингу, обвиняемого в хищении

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного тренера национальной сборной по кикбоксингу, бывшего вице-президента Федерации по кикбоксингу России Фаригата Касымова и направила материалы в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 3 ст.159 УК РФ) и краже в особо крупном размере («б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, Фаригат Касымов, являясь тренером муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Буревестник», в 2017 году получил более 830 тыс. руб. от министерства по физкультуре и спорту Челябинской области для проведения тренировочных и спортивных мероприятий в городе Полевской Свердловской области. По факту мероприятия не проводились, но тренер предоставил в бухгалтерию фиктивные авансовые отчеты о расходовании бюджетных средств с приложением ведомостей о получении спортсменами денег на питание, витамины, чеков и квитанций о проживании в гостиницах. Кроме того, в октябре 2014 года тренер завладел платежной картой спортсмена, на счет которой в качестве зарплаты в 2014-2017 годах было зачислено более 1,1 млн руб., распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В ходе следствия арестован земельный участок и жилой дом обвиняемого.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Фаригата Касымова задержали в августе 2018 года и поместили под домашний арест. Изначально тренеру предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).