Правительство пыталось переубедить архитекторов относительно сноса энгельсского дома офицеров

Члены саратовского регионального Союза архитекторов не смогли прийти к общему мнению с руководством области относительно судьбы Гарнизонного дома офицеров в Энгельсе.

Встреча саратовских архитекторов с председателем правительства области Александром Стрелюхиным состоялась в минувший вторник. Помимо членов профессионального сообщества, в нем участвовали представители профильных ведомств обладминистрации.

Напомним, правительство выступает за снос и восстановление дома офицеров, построенного в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса. Архитекторы убеждены, что здание, не являющееся объектом культурного наследия, можно восстановить.

Член саратовского регионального Союза архитекторов Евгений Спирин сообщил, что стороны «обменялись мнениями, мнения наши не совпали». «Все остались при своем. Чем дальше, тем сюрреалистичнее»,— отметил он. Господин Спирин отметил, что члены правительства пытались переубедить архитекторов. «Нам сказали, что снос и воссоздание это хорошо, а мы ничего не понимаем, воду мутим только»,— пояснил он. Также Евгений Спирин сказал, что главный архитектор Саратовской области области (Марина Лобанова) также выступает за снос дома офицеров.

Сергей Петунин