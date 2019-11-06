Пермь вошла в тройку городов с самыми безопасными дорогами

Пермь заняла третье место в России по уровню безопасности автомобильных дорог, уступив лишь Белгороду и Казани. Исследования проводились в рамках проекта общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». С апреля по сентябрь 2019 года эксперты проекта проверили трассы в 56 российских городах, анализируя общее состояние улично-дорожной сети, а также безопасность трасс.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, безопасность дорог в Пермской агломерации отмечалась во время заседания Госсовета при президенте РФ Владимире Путине. Всего в Прикамье в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется отремонтировать 55 дорожных объектов, включая 52 дороги местного значения. На это будет направлено почти 2,2 млрд руб.