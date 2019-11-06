В 2019 году в суды Кубани направлено 52 уголовных дела в отношении застройщиков

За истекшие месяцы текущего года органы МВД по Краснодарскому краю направили в суды 52 уголовных дела в отношении 88 застройщиков, которые не выполнили свои обязательства перед участниками долевого строительства. Об этом на встрече со СМИ сообщил руководитель регионального главка Владимир Андреев.

По словам полицейского, общая сумма ущерба от деятельности недобросовестных застройщиков составила более 9 млрд руб. Органы следствия смогли возместить ущерб на сумму свыше 5 млрд руб.

Всего за девять месяцев этого года, по словам господина Андреева, сотрудники органов внутренних дел задокументировали в крае свыше 3 тыс. экономических преступлений. Кроме того, было пресечено 757 коррупционных деяний.

В полиции отмечают возросшее число мошенничеств, более половины из которых совершаются с использованием интернета, мобильной связи и кредитных карт. За девять месяцев этого года их количество выросло на 60%. Это, по словам Владимира Андреева, обусловлено, в том числе, ростом турпотока в курортный сезон. Телефонные мошенничества зачастую связанны с предварительным бронированием жилья и билетов на проезд к местам отдыха. Кроме того, доля телефонных мошенничеств, связанных с покупкой или продажей автомобилей и запчастей, составляет порядка 25% от их общего числа.

Василий Хитрых