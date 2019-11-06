В экстрим-парке Перми начали строительство теплого корпуса

В Перми на территории экстрим-парка началось возведение первого этажа отапливаемого спортивного комплекса. Как сообщается на сайте мэрии, на территории не было помещений для переодевания, душевых, тренерских и медицинских кабинетов, что делало занятия зимой некомфортными. Все это должно появиться к лету следующего года.

В новом здании разместятся спортзал и зал для занятий функциональным многоборьем, офис для семинаров и конференций. Кроме того, будут оборудованы раздевалки, душевые и гардероб. Общая площадь корпуса составит 1000,42 кв. метра.